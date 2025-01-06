Ankaralı Turgut’a mezar da bile rahat yok! Çocukları bu sefer de mezar taşı kavgasına tutuştu

Kanser tedavisi gören ve bir süre hastanede yoğun bakımda olan Ankaralı Turgut geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Çocuklarından bazılarını evlatlıktan reddeden Ankaralı Turgut'un çocukları bu sefer de mezar taşı yüzünden kavgaya tutuştu.

Hayattayken yalnızca kızı Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, mezar taşına "Canım babam" yazılmasını istemişti. Ankaralı Turgut’un diğer kızı yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirdi. Bu değişiklik, kavgaya sebep oldu.

Ankaralı Turgut'un kızı Özlem Sülü "Onun 5 tane daha evladı var tek senin baban değil sen babam yazdırdıkça ben babamız yazdıracağım" diyerek sitemde bulundu. Oğlu ise "Adam burada bırak rahat uyusun, sen yaptın ben sökeceğim aynısını yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINA KIRGINDI

Ankaralı Turgut, hayattayken diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy ile ciddi bir kırgınlık içindeydi. Turgut, çocuklarını eleştirerek, “27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı?” demişti. Ayrıca, “Baba parasıyla damat besliyoruz! Bunlar çete olmuş” şeklinde sert ifadeler kullanmıştı.