Ankaralı Turgut'a son veda! Kızını cenazede zor sakinleştirdiler

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Ankaralı Turgut'a son veda! Kızını cenazede zor sakinleştirdiler

Halk arasında “Ankaralı Turgut” olarak bilinen ve dün hayatını kaybeden sanatçı Turgut Karataş, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcının kızı Eylem Boran cenaze sırasında zor sakinleştirildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören 61 yaşındaki Turgut Karataş’ın durumu 5 Kasım’da kötüleşmiş ve Etlik Şehir Hastanesi’nde entübe edilmişti.

ORTAKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Karataş, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’na defnedildi.

Sanatçının cenazesi törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, ailesi, yakınları ve çok sayıda hayranı katıldı.

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