Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'tan acı haber!

Kanserle mücadele eden ve günlerdir entübe olan Ankaralı Turgut, yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajda babasının sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Acı haberi Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz sosyal medya hesabından duyurdu.

Şahin "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Değerli Kardeşim Ankaranın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/xTGVLTYdku — Veli Gündüz Şahin (@veligunduzsahin) December 15, 2024

ÖLDÜ HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Ankaralı Turgut, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Şarkıcının sağlık durumunun kötüye gitmesi ve entübe edilmesinin ardından, sosyal medyada "Ankaralı Turgut öldü" şeklinde yapılan haberler, sevenlerini endişelendirmişti.

AKCİĞER KANSERİNE YAKALANMIŞTI

Uzun yıllar KOAH ile mücadele eden Ankaralı Turgut tam bu hastalıktan kurtulurken akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecinde maddi sorunlar yaşamaya başlayan Ankaralı Turgut için Mamak Belediyesi yardım gecesi düzenlemiş ve tedavisi için para toplanmıştı.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Gerçek adı Turgut Karataş olan ünlü şarkıcı 1963 yılında Ankara'da doğdu. Bir müzisyen, söz yazarı ve oyuncu. Müzik kariyerine 12 yaşında köy düğünlerinde darbuka çalarak başladı. Darbukanın ardından ünlü şarkıcı bağlama çalmayı öğrendi.

1994 yılında profesyonel olarak ilk albümünü çıkardı. Özellikle "Döşeyelim Abi" gibi eserleriyle adını herkese duyurdu.

Tarkan'ın Oynama Şıkıdım isimli albümü reklamsız 300 bin satınca ardından Barış Manço'nun "Oku Bakim"i değiştirerek ikinci albümünü yaptı. 1986 yılında evlendiği imam nikahlı eşi Hülya Sakar’dan 2006 yılında ayrıldıktan sonra Meltem Karataş ile evlendi. İki ay sonra da 2007 yılında boşandı.