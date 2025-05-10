Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Ankara’da düzenlenecek Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü trafiğe kapanacak yolları açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10- 11 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı’ etkinliği dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "10-11 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek olan ‘Üniversiteler Arası 4’üncü Yol Bisiklet Yarışı’ etkinliği ile ilgili olarak, 10 Mayıs 2025 günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs 2025 günü saat 09.00’dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokaklar, program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

ekran-goruntusu-2025-05-10-082809.png

Son Haberler
Üç besin kırışıklıkları tuş ediyor! Sofralardaki gençlik iksirleri
Üç besin kırışıklıkları tuş ediyor! Sofralardaki gençlik iksirleri
Ekrem İmamoğlu'ndan sabah saatlerinde yeni paylaşım!
Ekrem İmamoğlu'ndan sabah saatlerinde yeni paylaşım!
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak
Çamlıca Barajı'nda kartpostallık görüntüler
Çamlıca Barajı'nda kartpostallık görüntüler