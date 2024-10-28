Ankaralılar dikkat! Bu yollar yarın trafiğe kapalı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Emniyet Müdürlüğü, kutlamalar dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları açıkladı.

Açıklamaya göre, kutlamalar bitinceye kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Sabah 06.00'dan itibaren

-Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolalrın tamamı çift yönlü

-GMK Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi'na bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı

-Cumhuriyet Caddesi'nden Talatpaşa Bulvarı ve HipodrOm Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yolların tamamı

-Ziya Gökalp Caddesi'nin 15 Temmuz Kızılay Milli İrade ile Kolej Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı(Genelkurmay Kavşak) ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan bölümü ve uraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Meydanı ile Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Milli Müdaafa Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı(Genelkurmay Kavşak) ile GMK Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-İstiklal Caddesi, Çankırı Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Cadesi ile Sporpark Sokak ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-İhtiyaç olması halinde Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan varyantların tamamı

-Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulcvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantları ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve uraya açılan yolların tamamı çift yönlü

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı

-Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşak ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü uraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan yolların tamamı araç trafiğine kapatılacak.

Sabah 08.00'den itibaren ise;

-Talatpaşa Bulvarı'nın Atatürk Bulvarı ile Hipodrom Caddesi- Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Hipodrom Caddesi'nin alatpaşa Bulvarı ve Tren Garı Kavşak ve Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü

-Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.