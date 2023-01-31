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Ankaralıların buluşma adresi Sakarya Caddesi yeni bir görünüme kavuşuyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya Caddesi’nde yer alan ve Başkent'in simge çiçekçi dükkânlarında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 11:46
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Ankaralıların buluşma adresi Sakarya Caddesi yenileniyor

Ankaralıların buluşma adresi Sakarya Caddesi yeni bir görünüme kavuşuyor
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ANKA'da yer alan habere göre, 200 metrekarelik alanda bulunan 1 lostra, 1 depo ve 14 dükkânın yenileneceği 'Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi'nin 2023 yılının bahar aylarında tamamlanması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mansur Yavaş’ın haziran ayında tanıtımını yaptığı 110 proje arasında da yer alan 'Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi'nin çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı 'Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi' kapsamında; 200 metrekarelik alanda bulunan 1 lostra, 1 depo ve 14 adet dükkânın yenilenme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında eski dükkânların yıkımı gerçekleşirken esnafın mağdur olmaması, işlerine devam edebilmesi ve soğuk hava şartlarından etkilenmemeleri için alana geçici olarak büyük çadırlar da kuruldu.

ABB ekipleri, 'Sakarya Caddesi Çiçek Satış Alanları Yenileme Projesi'ni 2023 yılının bahar aylarında tamamlamayı ve kısa sürede çiçekçilere teslim etmeyi planlıyor.

-Halil İbrahim Külban: “36 yıldan beri Sakarya Caddesi’nde çiçekçilik yapıyorum. Başkanımız bize geçici bir yer hazırladı, açıkta kalmadık. Mansur Başkan bize söz vermişti çünkü burada bir yenilik yapılmasına ihtiyaç vardı. Şimdi ise sözünü tutuyor. Kendisine çok teşekkür ederiz.”

-Metin Acar: “30 yıldır buradayım. Şu anda içimizde büyük bir sevinç var. Çiçekçiler Kızılay’da bir simge. Burası uzun yıllardır kanayan yaraydı. Biz çalışıyorduk ancak mutsuz bir şekilde çalışıyorduk, buranın yenilenmesini tazelenmesini istiyorduk. Önceki dönemlerde bir umudumuz olmadı. Belediye bu ihtiyacımızın farkında olduklarını bize hissettirdiler. Buraya ne kadar çok kıymet verilirse Kızılay’ın parlayacağını rağbet göreceğini düşünüyorum. Gidişat güzel, kullanılan malzeme kaliteli… Yerlerimizi istediğimiz şekilde verdiler. Ancak Mansur Başkan gelince umutlandık. Bize yardımcı oldular. Mansur Başkan’a çok güveniyoruz, kendisine çok teşekkür ediyoruz.”

-Yılmaz Demir: “Eski hâli çadırdı zor şartlarda çalışıyorduk. Çiçekler soğuktan donuyordu ve ölüyordu. Yeni hâli daha güzel olacak. Kapımız penceremiz açıktı. Sergimiz olacak, kapımız penceremiz olacak o yüzden mutluyuz.”

-Tamer Koyuncu: “Eski hâli Başkente yakışmayacak durumdaydı. Biz çok rahatsızdık bu konuda. Zor şartlarda çalışıyorduk. Müşteriler gelmek istemiyordu. Modern bir yer olacak. Mansur Başkan bu konuya el attı. Harabe gibiydi dükkânlarımız… Ankara’ya yakışır şekilde yapılacak.”

-Murat Acar: “35 senedir baba mesleğini yapıyorum. Başkanımız Mansur Yavaş bize sahip çıktı, bu konuda önderlik etti. Yerimiz sıcak ve Avrupai bir görünüm kazanacak. Sakarya Caddesi’nde biz bir simge olmuşuz balıkçısı ve dönercisi ile… İnsanlar burayı buluşma noktası olarak seçtiği için güzel görmek ister. Başkanımız buna kulak verdi sağ olsun. Biz de çiçeklerimizi en iyi şekilde satmaya devam edeceğiz.”

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