YENİÇAĞ - Ankara / Şevket Gölük

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları sebebi ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin'in aralarında olduğu heyet Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara Valisi Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da aralarında olduğu heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, milletimizin tarihte var olma mücadelesinde sevk ve idare merkezi olarak seçilen Ankara'nın, yeni devletimizin kuruluş sürecinde başkent ilan edilişinin 102. yıl dönümünde şükran duygularımızla huzurunuzdayız.

Ankara, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği dirayet, kararlılık ve fedakarlıkla milletimizin yeniden varoluşunun simgesi haline gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınan, tarihi derinliğe sahip bir karar neticesinde Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi; yalnızca bir idari düzenleme değil, aynı zamanda milletimizin hür iradesinin, istiklal ülküsünün ve muasır medeniyet yolunda kararlı ilerleyişinin simgesi olmuştur. İstikbale yolculuğumuzun yön bulduğu bu kadim şehir, köklü kültürel mirası ve gelecek vizyonuyla bugün de ülkemizin başkenti ve bir medeniyet merkezidir.

Ankara il yöneticileri olarak inancımız odur ki, başkentimiz bundan sonra da Türkiye'nin kalkınma hamlelerinde öncü, milletimizin değerlerini yücelten bir rehber şehir olmaya devam edecektir. Türk milleti, size; aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnettardır. Ruhunuz şad olsun"

Vali Şahin ve ABB Başkanı Yavaş'ın da aralarında olduğu heyet Anıtkabir'i ziyaret sonrasında Anıtkabir merdiveninde hatıra fotoğrafı çektirdi.