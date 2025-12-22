Son günlerde iktidara yakın isimlere yapılan operasyonlar dikkat çekiyor. İktidara yakınlığı ile bilinen Kenan Tekdağ, Rezan Epözdemir ve son olarak Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından gündeme AKP içerisindeki klik kavgaları iddiaları geliyor.

BU KAVGANIN NEDENİ YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNE BAĞLANIYOR

Habertürk’e yönelik uyuşturucu operasyonunda ise AKP içindeki klik kavgasını gündeme getirdi. AKP içindeki kavgada Hakan Fidan ve Süleyman Soylu'nun hedefe konulduğu, Fidan'ın görevden alınacağı öne sürülüyor. Ersoy’un Hakan Fidan'a yakın olduğu ve operasyonla bakana mesaj verildiği konuşuluyor.

AKP içerisinde yaşanan bu hizip tartışmasına dair ise çarpıcı kulisler geliyor. Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında kulislerde; bakanlar ve bakan yardımcıları arasındaki kavgalar, üst düzey bürokratlarla ilgili sık sık medyaya düşen iddialar, liyakatsiz yöneticiler, AKP’lilerin eş dost akraba atamalarının kamuda yarattığı sorunlar yeni hükümet sistemine bağlandığını öne sürdü.

'PARTİDEKİ BU YENİ GÜÇ ODAKLARI BİRBİRİNE OPERASYON ÇEKİYOR'

Son yapılan operasyonlara dikkat çeken Babacan, ‘hızlı zenginleşme, hızlı hayat, hızlı yükselme, paranın hızla el değiştirmesi’ üzerinden okunuyor’ dedi. Sistemin ‘Saray, aile ve bürokrasi üçgeninde’ döndüğünü aktaran Babacan, “Sonuçta, 3-4 ayrı gruptan söz ediliyor. Erdoğan ailesine yakın olanlar, farklı isimlere yakın duranlar, tarikatların desteğini alanlar gibi sınıflandırmalar yapılıyor. Bu grupların güçlendikçe, bürokrasideki atamalarda, alınacak kararlarda, saray politikasının oluşumunda söz sahibi oldukları, hangi sermayenin öne çıkacağı, kimin geri çekileceği, hangi ihaleyi kimin alacağı gibi kararlara etki ettikleri iddia ediliyor. Bazı AKP’lilere göre, partideki bu yeni güç odakları birbirine operasyon çekiyor” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN MÜDAHALESİ BEKLENİYOR İDDİASI

AKP içinde onların yakın olduğu siyasilere mesaj verildiğinin anlatıldığını söyleyen Babacan, bazılarının isimleri deşifre olmadan önlem aldığı, birilerini devreye sokarak, soruşturmadan kurtulduğu gibi bilgilerinin dolaşıldığını iddia etti. Ayrıca son dönemde iktidarla yollarını ayırma eğiliminde olduğu için cezalandırıldığı da öne sürülüyor.

Babacan son olarak AKP’de her şey daha fazla ortaya saçılmadan Erdoğan’ın müdahalesi bekleyenler olduğu bilgisini de verdi.