Ankara’nın “derin kulağı”… Fehmi Koru’nun, Bahçeli analizindeki ilginç ayrıntı…

Karar gazetesi yazarı Fehmi Koru, köşesinde kaleme aldığı yazıda, dünyada yaşanan son gelişmelere dikkat çekerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez” sözünün perde arkasına ışık tuttu.

DEVLET AKLI

Fehmi Koru, Donald Trump’ın daha Beyaz Saray’a taşınmadan, dünyanın dört bir tarafında öngörülmemiş gelişmelerin yaşandığına dikkat çekerek, “Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’la ilgili çıkışını ilk günden global gelişmelere bağladığımı biliyorsunuz. Etrafında meydana gelmiş pek çok olayı tedirginlik sebebi sayan devlet aklı, Trump’lı dünyanın Türkiye’yi yeni tehditlerle tanıştıracağının belli ki farkında ve tedbir arayışında… İktidarın büyük ortağını kendi çizgisine çekmekte zorlanıyor olmasına rağmen, Bahçeli’nin kararlılığını sürdürdüğü, ‘tam mutabakat’ tespitinin iki tarafça yapılmasıyla bir kez daha anlaşıldı” dedi.

İNGİLİZ AJANI MOORE

İngiltere’nin dış istihbarat örgütü MI6’in başkanı Richard Moore’un, Fransa ile İngiltere’yi birbirine yaklaştıran bir dizi anlaşmanın imzalandığı Entente Cordiale’in 120. yıldönümü vesilesiyle Paris’te yapılan toplantıda yaptığı konuşmasına işaret eden Koru, şöyle devam etti:

ÇOK DAHA TEHLİKELİ

Moore, ‘Evet, Ukrayna’yı desteklemenin bir maliyeti var ama bundan vazgeçmenin maliyeti çok daha ağır. Putin başarılı olursa Çin bunun ne anlama geldiğini değerlendirecek, Kuzey Kore’nin cesareti artacak ve İran da çok daha tehlikeli hale gelecek’ demiş…

Richard Moore, konuşmasının bir yerinde, ‘Ben 37 yıldır istihbarat mesleği içerisindeyim, hiçbir dönemde dünyayı bu denli tehlikede görmemiştim’ de demiş…

SAHİ KİMDİ O?

Koru; analizini “Ne oluyor? meraklıları için dünyada Trump ile birlikte çok şeyin değişeceğini bir kez daha tekrarlayabilirim. Kimi yeni tedirginliklerle karşılaştıracak dünyamızı bu değişikliklerin, kimi de eski yanlışlıkları daha iyi görmemizi sağlayarak gözlerimizi açacak. ‘Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez’ diyen biri olmuştu Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs 2023 gününün gecesi… Sahi kimdi o” diyerek noktaladı.