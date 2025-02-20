Ankara'nın en büyük sanayi sitesinde tek kadın usta!

Mia Uyanık, Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fotoğrafçılık ve Grafik Tasarımı bölümünden 2021 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinden sonra, motosikletlere ve motosiklet tamirine merak duyan Uyanık, başkentin en büyük sanayi sitesi Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirhanesinde işe başladı.

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Uyanık, çırak olarak başladığı işte kısa sürede usta oldu. 3 yıldır sanayide çalışan Uyanık, otomobilin motor dahil tüm parçalarını söküp, tamir edebiliyor.

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Sanayi sitesinde tek kadın usta olan Uyanık, işi öğrendiği ustası Hakan Özuzun ile araçların ağır bakımlarını yapıyor.

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'SANAYİNİN KÜLTÜRÜ ÇOK AYRI'

Babasını 1,5 yıl önce kaybeden, annesi de kreş işleten Uyanık, en başta motosiklet kasklarına saclar yaptığını ve o şekilde motosiklet tamirciliğine merak duyduğunu söyledi.

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Mia Uyanık, ortaokuldayken babasıyla sanayiye gittiğini söyleyerek, "Sanayide ayrı bir kültür var. Evet erkek egemenliği çok fazla sanayide. Ama benim dışarıdaki o sesler, motor sesleri, takımların sesleri, o kokular çok hoşuma gidiyordu. Çok ayrı bir kültür vardı ve ben bundan çok etkilendim. "Ben sanayide çalışmak istiyorum" dedim açıkçası.

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Sonra bir sac tasarımı yapmıştım kasklara, onu teslim etmeye giderken, sonra çalışmaya başladım. İlk başta gönüllü olarak çalıştım. Sonra devam ettim. Kendimi sanayiye ait hissediyordum" dedi.

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'HEDEFİM KENDİ DÜKKAMINI AÇMAK'

Uyanık, ilk tulumu aldığı zamanı unutamadığını söyleyerek, "Babam tulumu almak istediğime inanamadı önce, çalışacağıma inanmıyordu çünkü. Annemse bu kararımı çok destekledi. Gittik, dükkan dükkan gezdik. Bir tulum bulduk, giydim.

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Ben hiçbir kıyafeti aldığımda bu kadar mutlu olmamıştım. Böyle yerimde duramıyordum. Annem tulumumu görünce mutluluktan ağlamaya başladı. Ben bir dükkanda çalışmaya başladığım zaman küfür azalıyor, düzene biz sokuyoruz aslında. Benim hedefim dükkanımı açıp, hep kadınları çalıştırmak.

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Erilliği kaldırıp, yerine dükkanlarda dişiliği koymak istiyoruz. Ben bu işi yaparken çok zevk alıyorum. Kire, pasa, yağa alıştığımız zaman hiçbir şeyin önemi kalmıyor gerçekten. Hava filtresi, mazot filtresi, benzin filtresi, yeri gelince bujileri değiştiriyoruz ve motoru, ustamla beraber motoru söküp takıyoruz, topluyoruz" diye konuştu.