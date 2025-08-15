Ankara’nın göbeğinde kan donduran cinayet! Sosyal medya bu olayı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Ankara’da iki aile arasında çıkan yol kavgasında 22 yaşındaki Hakar Çakır defalarca bıçaklanarak katledildi. Kız kardeşine taciz edildiği yönünde iddialar da var. Sosyal medyanın konuştuğu cinayetle ilgili katillerin fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

Olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

h2.jpg

Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı.

h3.jpg​​​​​​​

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

h5.jpg​​​​​​​

Kız kardeşine taciz ettikleri yönde de iddialar var. Şüphelilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntüler ise kan dondurdu.

hk.jpg​​​​​​​​​​​​​​

Katiller suç makinesi çıktı. Uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.

h4.jpg​​​​​​​

Sosyal medyada büyük gündem olan cinayetle ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

h6.jpg​​​​​​​

