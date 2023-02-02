Ankara'nın iki marka hastanesi kapanıyor. Her şey şehir hastanelerinin doluluk oranı tutsun diye

BirGün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre; Ankara’da Bilkent ve Etlik Şehir hastaneleri açılırken, bazı eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastaneleri ya kapatıldı ya da işlevsiz hale getirildiği bildirildi.

Şimdi de yüz binlerce hastaya hizmet veren Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Doğum Hastanesi’nin kapatılması gündemde olduğu vurgulandı.

Yenilenme adı altında hastanelerin kapatılması kararı dün protesto edildi.

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”

Meslek örgütleri, “Seçim öncesinde yangından mal kaçırır gibi en önemli hastanelerimizi yıkmanızı iyi niyetli bulmuyor ve reddediyoruz” açıklamasını yaptı.

İki hastanenin ay sonunda yıkılacağı iddia edilirken, sağlık meslek örgütü temsilcileri “Yenilenecek denilen hastaneler 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda da görünmüyor. Hastaneleri yıkmak demek hastaların ortada kalması demek” diye tepki gösterdi.

Etlik Şehir Hastanesi’nin 4 ay önce açılmasının ardından işlevsiz hale getirilen Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta ve ameliyat sayısında ciddi azalma meydana gelirken, benzer durumun yaşandığı Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Kadın Doğum Hastanesi’nde doğum ve ameliyatların yapılmadığını kaydedildi.

DOLULUK YÜZDE 30

Eylül ayında açılışı yapılan Etlik Şehir Hastanesi’nin yatak doluluk oranının kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 30’larda kaldığına dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya şunları dile getirdi:

“Yataklarını dolduramıyor. Bu yataklarını doldurması için diğer hastanelerin hastalarını oraya transferi gerekiyor”

Bakanlığın samimi olmadığını söyleyen Yalçınkaya “Bakanlık, Bilkent Şehir Hastanesi açılırken de 6 hastaneyi yapacağız diye boşalttı ve o hastaneler çürüyor. Samimi ise onları yapsın” dedi.

6 yıl önce kapatılan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlanan askeri hastanelerin Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) devrinin yeniden gündeme geldiğini de anımsatan Yalçınkaya, şunları kaydetti:

“Ankara’da üç tane askeri hastanemiz var. Gülhane Hastanesi bir şehir hastanesi kadar hizmet veriyor. Önümüzdeki süreçte bu askeri hastanelerin de MSB’ye devri söz konusuyken, Sami Ulus, Dışkapı gibi hastaneleri ihalelerini yapmadan, bütçe ayırmadan yıkmak gerçekten sağlık açısından ciddi zarar verecek. Ankara’da kaos yaratacaktır.”

Dışkapı’nın koridorları boş kaldı.

YATIRIM PLANINDA YOK

Kubilay Yalçınkaya, yaptığı değerlendirmede, her iki hastanenin de tıbbi cihazlarının taşınması için çalışmalar yapıldığını, 15'inde boşaltılacağını ve ay sonunda da yıkımın yapılacağı duyumunu aldıklarını dile getirdi.

Yalçınkaya, Etlik Şehir Hastanesi açılmadan önce Ankara’daki 5 hastanenin kapatılmasının gündeme geldiğini ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kamuoyu baskısı nedeniyle “Hastaneleri kapatmayacağız” dediğini anımsatarak “Bakan, daha sonra Meclis’te yaptığı konuşmada ‘Bu hastaneleri kapatmayacağız. Sami Ulus ile Dış Kapı hastanesini yıkıp yeniden yapacağız, Onkoloji Hastanesi’nin ek binasını da yeni bina yapacağız’ dedi. Ancak geçen bu süre içerisinde hastanelerin yıkılmasıyla ilgili işlemler hızlanırken, yeni binanın ihalesiyle ilgili, yatırım programıyla ilgili bir girişimde bulunulmadı” sözlerini kullandı.

Yalçınkaya açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Ülkede yapılacak tüm yatırımlar Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programlarında olur ve Resmi Gazete’de yayımlanır. 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na bakınca bu üç hastanenin yatırım programında olmadığını görüyoruz. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yatırımlar Genel Müdürlüğü var. Genel müdürlüğün geçmiş ihaleler ve önümüzdeki ihaleler listesinde de bu hastanelerin yapım ihalelerinin olmadığını görüyoruz. Sadece Altındağ Belediyesi'nde imar değişikliği olduğunu biliyoruz. Bakanlık bugüne kadar yenileme projelerini böyle yapmadı. Yani bir hastaneyi yenilemek istediğinde ya o kampus içerisinde yeni binayı yapar, eski binayı öyle yıkar ya da eski peyderpey yenileme yapılırdı. Sami Ulus ve Dışkapı yıkıldığı takdirde yeniden inşası ve hizmete açılması için 8 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu sürede hastalar ne yapacak? Bakanlık seçime giderken yangından mal kaçırır gibi bu hastaneleri yıkmak istiyor.”

HER İŞİN BAŞI RANT DEĞİL, SAĞLIK OLSUN

Hastanemi Açın Platformu üyeleri, yıkılacağı belirtilen Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden dün eylem yaptı.

Açıklamada, “Dışkapı ve Sami Ulus Hastanelerinin kapatılmasını ve yıkılmasını kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla birlikte Ankara'da hastanelerin işlevsiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Sami Ulus Çocuk Hastanesi’nde aylık 300’ün üzerinde üst düzey ameliyat yapılırken kasım ayından bu yana ameliyatlar yapılamaz oldu. Bu iki hastanemizin 15 Şubat’a kadar boşaltılacağı ifade ediliyor. Hastanelerimizin yıkılma gerekçesi olarak 'eski' oldukları dillendiriliyor. Binaların eskimiş ve bakımsız olması tabi ki hastaların, sağlık çalışanlarının, halkın değil, yıllardır 'nasıl olsa şehir hastanesi yapıyoruz, buraları yıkacağız' diyen siyasi iktidarın suçudur. Hep söyledik, hastanelerimize yatırım yapılmasını ve yenilenmesini istiyoruz. Aynı zamanda bunun için hastanelerin yıkılmasının gerekmediğini, tarihi kimlikleri korunarak restore edilebileceklerini, bunun çok daha az maliyetle yapılabileceğini de biliyoruz. Altındağ Belediye Meclisi’nden bu hastanelerin yerleri için olağanüstü yükseklik ve emsal artışları yapıldı, 16 kat yüksekliğe kadar çıkabilecek. Seçim öncesinde yangından mal kaçırır gibi en önemli hastanelerimizi boşaltıp yıkmanızı iyi niyetli bulmuyoruz. Her işin başı rant değil sağlık olsun.”