Ankara’nın İncisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tuz Gölü, Ankara’nın önemli sulak alanlarından biri olarak hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Beyaz tuz örtüsü ve büyüleyici manzarasıyla öne çıkan göl, doğa severleri ve fotoğraf tutkunlarını kendine hayran bırakıyor.

Ankara, Aksaray ve Konya illerinin sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük tuz göllerinden biri olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitlilik açısından büyük öneme sahip olan göl, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Göl, hafta sonu yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz tuzla kaplı yüzeyde çıplak ayakla yürüyen vatandaşlar, hem gölün şifalı etkisinden yararlandı hem de doğayla iç içe vakit geçirdiler.Ankara ile Konya ve Aksaray arasında geçiş güzergâhında bulunan göl, özellikle yaz aylarında uzun yola çıkanların kısa bir mola verdiği, nefes aldığı duraklardan biri haline geldi.

Kiimleri gölün yüzeyinde yürüyerek doğayla baş başa kalmanın huzurunu yaşarken, kimileri de bu eşsiz manzarayı sevdikleriyle paylaşmanın keyfini çıkarıyor.

Ankara’nın incisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

Ankara’nın incisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

Ankara’nın incisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

Ankara’nın incisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

Ankara’nın incisi Tuz Gölü’ne ziyaretçi akını!

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