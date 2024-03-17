Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor
Kaynak: İHA
Başkentte tam 10 milyon yıl önce oluşan Gökkuşağı tepeleri ve Kuş Cenneti havaların ısınması ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.
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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 1

Ankara Nallıhan’da bulunan ‘Kız Tepesi tabiat Anıt’ı, Kırmızı, Kahverengi, Gri ve Sarı tonuna sahip toprak yapıları ile görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.

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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 2

Kız Tepesi Tabiat Anıtı’nın hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti her mevsimde farklı tür kuşları bünyesinde barındırıyor.

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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 3

Aynı zamanda jeolojik değerleri ile doğa fotoğrafçılığı ile kuş gözlemcileri ile muhteşem bir ortam sunuyor.

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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 4

Hemen gölün arkasında yer alan 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarek tepele gerek renk cümbüşü ile kendisini ziyarete gelenlerin adeta gözlerini kamaştırıyor.

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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 5
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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 6
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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 7
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Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor 8
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