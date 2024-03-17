Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

Ankara Nallıhan’da bulunan ‘Kız Tepesi tabiat Anıt’ı, Kırmızı, Kahverengi, Gri ve Sarı tonuna sahip toprak yapıları ile görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor.
Kız Tepesi Tabiat Anıtı’nın hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti her mevsimde farklı tür kuşları bünyesinde barındırıyor.
Aynı zamanda jeolojik değerleri ile doğa fotoğrafçılığı ile kuş gözlemcileri ile muhteşem bir ortam sunuyor.
Hemen gölün arkasında yer alan 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarek tepele gerek renk cümbüşü ile kendisini ziyarete gelenlerin adeta gözlerini kamaştırıyor.