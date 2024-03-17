Ankara'nın Kuş Cenneti ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor

Başkentte tam 10 milyon yıl önce oluşan Gökkuşağı tepeleri ve Kuş Cenneti havaların ısınması ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

1 /8 Ankara Nallıhan’da bulunan ‘Kız Tepesi tabiat Anıt’ı, Kırmızı, Kahverengi, Gri ve Sarı tonuna sahip toprak yapıları ile görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. 2 /8 Kız Tepesi Tabiat Anıtı’nın hemen önünde yer alan Nallıhan Kuş Cenneti her mevsimde farklı tür kuşları bünyesinde barındırıyor. 3 /8 Aynı zamanda jeolojik değerleri ile doğa fotoğrafçılığı ile kuş gözlemcileri ile muhteşem bir ortam sunuyor. 4 /8 Hemen gölün arkasında yer alan 10 milyon yıl önce oluşmuş rengarek tepele gerek renk cümbüşü ile kendisini ziyarete gelenlerin adeta gözlerini kamaştırıyor. 5 /8 6 /8 7 /8 8 /8