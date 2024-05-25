Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı
Düzenleme: Kaynak: AA

Ankara'nın kuzey ve batı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarı verildi.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, Ankara'nın bu ilçeleri ve Çankırı'nın güney kesimlerinde, akşam saatlerine dek şiddetli gök gürültülü sağanakların olması öngörülüyor.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 2

Beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle olası ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış esnasında güçlü rüzgar gibi tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli ve önlem alması istendi.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 3

İşte bölgelere göre hava tahminleri;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 5

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 6

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimleri ile Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 11

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’nin güneyi, Batı Akdeniz’in batısı ile Doğu Karadeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 12

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz'de 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 13

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde doğusu 2,0 m; Görüş: İyi.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 14

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde güneyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 15

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Ankara'nın kuzey ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı 16

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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