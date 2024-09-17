Ankara'nın yeni Adalet Sarayının temeli 19 Eylül'de atılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni Ankara Adalet Sarayı projesinin tamamlandığını ve temellerinin 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek bir törenle atılacağını açıkladı.

Tunç, bu modern ve çevre dostu adalet sarayının, Türkiye'deki yargı hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil edeceğini belirtti.

Yeni adalet sarayı, 745 bin 900 metrekare kapalı alanıyla dünyanın en büyük adalet sarayı olacak. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek ve doğal havalandırma, aydınlatma ile güneş panelleri gibi çevreci teknolojilerle donatılacak.

Tunç, bu adalet sarayının yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak "yeşil bina" olarak tasarlandığını vurguladı. Saray, vatandaşlara daha ferah ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Yeni Ankara Adalet Sarayı'nda 588 duruşma salonu, 1382 hakim ve savcı odası, 4 bin 180 araç kapasiteli otopark ve 610 kişilik konferans salonu bulunacak.

Sarayın tamamlanmasıyla başkentteki yargı hizmetleri daha kaliteli ve etkin bir şekilde sunulacak.