Ankara'ya kar geliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi uyardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kent genelinde 23 Kasım Cumartesi günü sağanak yağış beklendiğini ve 24 Kasım Pazar günü ise erken saatlerde yağışların kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda şöyle denildi:

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- Meteoroliji'den yapılan açıklamada, Ankara genelinde 23 Kasım Cumartesi günü yağış beklenmektedir.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olması, akşam saatlerinden sonra ise şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi öngörülmektedir.

-24 Kasım Pazar günü ise ilk saatlerden itibaren Ankara'da beklenen yağışların kar şeklinde olması tahmin edilmektedir.

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- Büyükşehir Belediyemiz, tüm ekipleriyle teyakkuz hâlinde olup; fırtına, kar yağışı ve don olayları gibi durumların yol açabileceği risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur