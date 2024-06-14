Ankara'yı dolu vurdu. Yolları göle döndürdü

Uzun zamandır yurdu etkisi altına alan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar başkentte bir anda sona erdi. Aniden Ankara semalarını kaplayan bulutlar kenti bir anda sağanak ve dolu yağışı etkisine soktu. MGM tarafından yapılan uyarıların ardından Ankara bir anda sağanak ve dolu altında kaldı.

Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Ankara’nın Etimesgut başta olmak üzere Çankaya, Yenimahalle, Sincan ilçelerinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve araçların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.