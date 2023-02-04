Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.