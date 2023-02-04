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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da etkili olan kar yağışı sonrası, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı. Karın tadını çocuklar doyasıya çıkarırken, Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

Galeri Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:20
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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

AA, İHA ve DHA'nın haberlerine göre, Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Trafikle ilerlemekte güçlük çeker sürücüler, kar ve tipi ile birlikte buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Başkent'te, kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar soğuğa aldırmadan dışarı çıkarak yürüyüş yaptı. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Başkentliler müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekip Ankara havası oynarken, çocuklar ise poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak eğlendi. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Kimileri  yağışını davul zurna eşliğinde halay çekerek kutlarken, caddede kayak yapan kişi ise dikkat çekti. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Kar yağışının etkisini artırmasıyla zaman zaman trafik akışı yavaşladı, bazı araç sürücüleri seyir halindeki araçlarını uygun yerlere park ederek toplu taşıma araçlarına yöneldi. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Yolda kalan bazı araçların ise yardımına çekiciler yetişti.

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. 

10/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

ABB Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kentimiz şu an çok yoğun bir kar yağışı altında. 920 araç ve 2 bin 242 mesai arkadaşımızla sahada, görevimizin başındayız. 

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Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Tüm hemşehrilerimize dikkatli ve tedbirli olmalarını hatırlatırım. İhtiyaç halinde 'Başkent 153 hattı'mızdan 7/24 bize ulaşabilirsiniz" dedi.

12/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Kar yağışının gece boyunca aralıklarla devam edeceği bilgisini paylaşan yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri gece saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. 

13/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

14/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

15/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

16/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

17/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

18/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

19/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

20/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

21/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

22/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

23/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

24/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

25/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

26/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

27/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

28/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

29/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

30/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

31/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

32/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

33/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

34/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

35/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

36/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

37/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

38/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

39/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

40/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

41/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

42/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

43/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

44/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

45/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

46/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

47/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

48/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

49/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

50/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

51/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

52/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

53/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

54/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

55/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

56/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

57/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

58/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

59/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

60/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

61/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

62/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

63/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

64/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

65/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

66/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

67/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

68/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

69/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

70/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

71/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

72/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

73/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

74/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

75/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

76/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

77/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

78/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

79/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

80/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

81/81
Kar ve tipi Ankara'yı beyaza bürüdü 

Ankara'da gece yarısı bastıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipiden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çocuklar karın tadını doyasıya çıkarırken, kimileri kar altında yürüyüş yaptı. Başkent'te kartpostallık görüntüler oluştu.

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