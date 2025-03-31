Ankara'yı karıştıracak kulis… AKP’de yargı gerilimi! Erdoğan bu sözleri duyarsa…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ iddiaları kapsamında tutuklanmasının ardından muhalefetin yargı şikayetine ilişkin, Nefes yazarı Nuray Babacan AKP kulislerinde değerlendirmelere yer verdi. Babacan, “Muhalefetin sürekli şikayetçi olduğu, ‘hak, hukuk ve adalet’ üçlüsünün yok sayıldığı yargı sistemiyle ilgili AKP içinde de serzenişler olması ilginç…” ifadelerini kullandı.

“AKP İÇİNDE DE SERZENİŞLER OLMASI İLGİNÇ”

Nefes yazarı Nuray Babacan, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefetin sürekli şikayetçi olduğu, ‘hak, hukuk ve adalet’ üçlüsünün yok sayıldığı yargı sistemiyle ilgili AKP içinde de serzenişler olması ilginç yorumunda bulundu. Babacan, “Önümüzdeki dönemde yaşananları analiz etmemize yardımcı olması açısından yorumları buraya taşıyorum” diyerek, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP’ye yapılan operasyon, iktidar partisi içinde farklı tartışmaları ve şüpheci yorumları tetikledi. Anti demokratik bu girişimin, ‘kurgusu, hızı ve partinin devre dışı kalması’ üzerine analizler yapılırken, Muhalefetin sürekli şikayetçi olduğu, ‘hak, hukuk ve adalet’ üçlüsünün yok sayıldığı yargı sistemiyle ilgili AKP içinde de serzenişler olması ilginç … Sonuçta, sizin sandığınızın aksine parti, kendisine yakın duran bazı deneyimsiz kadrolar dışında yargıda etkin olamadı. Yargı sistemi farklı bir organizma gibi hareket ediyor. Kendi gündemleri ve bakış açıları var. Öncelikleri, yargı bağımsızlığı, adaletin hızlanması, adil bir sistem kurmak filan değil. Hiç hareket etmezken, birden tamamen farklı reflekslerle hareket ediyorlar. Gündemi ve öncelikleri konusunda bizimkilerin kesin bir fikri ve etkisi yok…”

“KABİNE ÜYELERİNİN SONRADAN BİLGİ SAHİBİ OLDUĞU AKTARILIYOR”

Babacan, anlatılanlara ilave olarak Adalet Bakanlığı ve tüm bakan yardımcılarının gelişmeleri geriden izlediği parti içinde konuşulduğunu iddia etti. Babacan, “İstanbul Başsavcılığı’nın direkt Cumhurbaşkanlığı ile temas halinde olduğu, bilgilendirmenin içeriği, atılan adımlar ve alınan kararlar konusunda parti kurmaylarının ve kabine üyelerinin sonradan bilgi sahibi olduğu aktarılıyor” ifadelerini kullandı.