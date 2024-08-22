Ankara’yı karıştıran Ali Koç iddiası: CHP ile MHP koalisyon yapsın

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ankara’yı karıştıran Ali Koç iddiası: CHP ile MHP koalisyon yapsın

Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun” dediğini ileri sürdü.

Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, TELE1’e yaptığı açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun” çağrısında bulunduğunu iddia etti.

"ÜLKE ELDEN GİDİYOR, KOALİSYON YAPIN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP ve MHP ziyaretinin yankıları sürüyor. TELE1'deki Gün Ortası programına katılan Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bir teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Atalay programda, Koç’un Özel ve Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmediğini belirterek, “Kulislerde Ali Koç’un, ‘ülke elden gidiyor. Ekonomi bunlarla toparlayamaz. Artık siz elinizi taşın altına koyun MHP ile CHP koalisyon yapsın’ dediği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

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