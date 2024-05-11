Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu

Sağanak ve dolu yağışları Ankara’nın çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.
Dolu, yolların birçok noktasında su birikintilerine neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Ankara’da kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.
Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.
Sağanak yağışlar, Ankara’nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini artırarak gösterdi.
Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, dolu yağışı nedeniyle birçok alan beyaz bir örtüyle kaplandı.
Yağışların gün içinde devam etmesi bekleniyor.