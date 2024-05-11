Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu

Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu
Kaynak: AA / İHA
Ankara’da zaman zaman görülen sağanak ve dolu yağışları etkili oldu. Dolu yağışı sebebiyle, birçok yol su birikintileri ile kaplanırken, yüksek kesimler beyaza büründü.
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 1

Sağanak ve dolu yağışları Ankara’nın çeşitli bölgelerini etkisi altına aldı.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 2

Dolu, yolların birçok noktasında su birikintilerine neden oldu.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Ankara’da kuvvetli sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 4

Olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 5

Sağanak yağışlar, Ankara’nın Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde etkisini artırarak gösterdi.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 6

Bazı yollarda su birikintileri oluşurken, dolu yağışı nedeniyle birçok alan beyaz bir örtüyle kaplandı.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 7

Yağışların gün içinde devam etmesi bekleniyor.

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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 8
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 9
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 11
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 12
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 13
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 14
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 15
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 16
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 17
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 18
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 19
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 20
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 21
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 22
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 23
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 24
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 25
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 26
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 27
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 28
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 29
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Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu! Yüksek yerler bembeyaz oldu 30
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