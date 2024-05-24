Ankara’yı sağanak vurdu. Bir çocuk sele kapıldı

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Varandaşlar dışarı çıkmakta zorlandı.

Bir çocuk ise sele kapıldı. Sele kapılan çocuk park halindeki aracın altında sıkışınca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sel nedeniyle yoldaki araçlar arızalandı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sokaklar göle dönerken Karşıyaka Mezarlığı Yolu, sellen gelen taşlarla kapandı.

Kötü hava koşularının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.