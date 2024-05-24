Ankara’yı sağanak vurdu. Bir çocuk sele kapıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ankara’yı sağanak vurdu. Bir çocuk sele kapıldı

Ankara’da şiddetli yağışların ardından oluşan sele kapılan bir çocuk arabanın altında sıkışınca kurtarıldı.

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sel nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Varandaşlar dışarı çıkmakta zorlandı.

Bir çocuk ise sele kapıldı. Sele kapılan çocuk park halindeki aracın altında sıkışınca vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sel nedeniyle yoldaki araçlar arızalandı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sokaklar göle dönerken Karşıyaka Mezarlığı Yolu, sellen gelen taşlarla kapandı.

Kötü hava koşularının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

ghkgkgh.jpg

58397.jpg

58397-5.jpg

58397-4.jpg

58397-3.jpg

58397-2.jpg

58397-1.jpg

Son Haberler
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti Gündem
40 yıl hizmetin ardından Rockstar gibi veda etti
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi Otomotiv
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Emekliler Özel'i ziyaret etti Ekonomi
Emekliler Özel'i ziyaret etti
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı Gündem
Bursa’da TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. 3 ölü 4 yaralı
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Gündem
Pikap ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle Ekonomi
SEC’ten spot Ethereum ETF’ler için kritik hamle
Kamyonet TIR'ın altına girdi Gündem
Kamyonet TIR'ın altına girdi