Ankara’yı sarsan görevden almanın perde arkasını Fatih Altaylı yazdı: Erdoğan tereddüt etmeden ipini çekmiş

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı atamıştı. Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na getirilmişti.

Atama kararları sonrası Fahrettin Altun ile ilgili gazeteci Serdar Akinan, “MİT Başkanı İbrahim Kalın'a TUSAŞ saldırılarının görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye kalkmış” iddiasında bulunurken, Fatih Altaylı’dan da konuya ilişkin, “Ankara'da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış” ifadelerini kullandı.

AKİNAN’DAN İDDİALAR ÇIKMIŞTI

“Fahrettin Altun neden İletişim Başkanlığından alındı?” sorusuna ilişkin geçtiğimiz günlerde gazeteci Serdar Akinan’dan bomba iddialar gelmişti. Akinan, “Fahrettin Altun’un kellesini sadece Albayrak kardeşler değil İbrahim Kalın almış. Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın'a TUSAŞ saldırılarının görüntüleri üzerinden operasyon çekmeye kalkmış. Altun, İbrahim Kalın'ın istihbarat işlerini beceremediğine dair bir algı yaratmak istemiş. Kalın'ın bunu belgelemesiyle mesele Erdoğan'ın önüne gelmiş...” demişti.

ALTAYLI: GÜÇ SARHOŞLUĞU SONUCU BOYUNDAN BÜYÜK İŞLERE KALKIŞTI

Akinan’ın iddialarının ardından detayları cezaevinde olan ünlü gazeteci Fatih Altaylı’dan geldi. Altaylı, şunları dile getirdi:

“Ankara'da AKP kulislerinden sızan bilgilere göre Fahrettin Altun güç sarhoşluğu sonucu boyundan büyük işlere kalkıştığı ve AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Bugünlerde gündemi çok önemli bir gelişmenin hazırlayıcı aktörlerinden biri olan ve benim de AKP'deki ender, güvenilir ve iyi isimlerden biri olarak gördüğüm bu kişiye karşı Altun uzun süredir olumsuz bir tezvirat içindeydi. Altun'a pek metelik vermiyor ve Cumhurbaşkanı'na doğrudan erişimi olduğu için de Altun'un beyefendi böyle söyledi şeklindeki sözlerini yutmuyordu.”

“ERDOĞAN İPİ ÇEKMİŞ”

Erdoğan’ı işaret edem Altaylı, “Şimdi iddia o ki; Altun bu önemli isme yönelik bir girişime başlamış ve bu komplo girişimi belgeleriyle Cumhurbaşkanı'na sunulunca Erdoğan bir an bile tereddüt etmeden ipi çekmiş. Ankara'da konuşulan bu” ifadelerine yer verdi.