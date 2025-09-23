Ankara Belediyesi'ne operasyon! CHP'den ilk açıklama geldi

Türkiye güne Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla uyandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların 'kamu zararına neden olduğu' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla, aralarında belediye görevlilerin de olduğu 13 kişiyi gözaltına alındı.

"MELİH GÖKÇEK'E NEDEN SORUŞTURMA YOK?"

CHP'den soruşturmayla ilgili ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bağlandığı Sözcü TV canlı yayında soruşturmaya tepki gösterdi. Başarır "Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız" diyerek yaşananlara sert çıktı.

Başarır'ın açıklaması şöyle

"2021-2024 yılı arasında belediye tüm açıklamaları ortaya koymuştur. Bugün hiçbir vatandaş kendi parasıyla konser dinleyemiyor. Biz bunu sağladığımız için bundan çok rahatsızlar. Ankara soruşturmalarının ayrı bir yeri var benim için. Melih Gökçek'in tüm yolsuzlukları ortaya konmuşken tek bir gözaltı yok. Eğer biraz utanmanız varsa Melih Gökçek'i bir dakika oturtmazsınız. Gece 12'den sonra herkese hakaret etmeye başlıyor Melih Gökçek. Ona soruşturma yok ama hesabı verilen 32 konsere var. Sanatçıların aldığı ücret belli ama soruşturma var. Toplum da kabullenmiyor bunları zaten."

750 MİLYON DOLAR!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Ankara'da yaptırdığı Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Gökçek, savunmasında vatandaşın kendisine Ankapark için oy verdiğini ileri sürmüştü.

'MELİH GÖKÇEK'İ SORUŞTURMAYA İZİN VERİLMEDİ

Ziyaretçi sayısındaki düşüş nedeniyle Ankapark, Şubat 2020'de fiilen kapandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankapark ile ilgili eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Temmuz 2022'de mahkeme kararıyla parkın Ankara Büyükşehir Belediyesine devredildi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında çürümeye terk edilen AnkaPark’ın yapım ihaleleri nedeniyle kamu zararının oluştuğu iddiasıyla soruşturma yapılmasına izin vermedi.

