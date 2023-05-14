ANKA'ya göre Kılıçdaroğlu önde

ANKA Haber Ajansı'na göre Kemal Kılıçdaroğlu önde

ANKA'ya göre Kılıçdaroğlu önde

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye devam ediyor

ANKA Haber Ajansı’na göre saat 20.00 itibariyle

Recep Tayyip Erdoğan: % 46,85

Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,39

Sinan Oğan: % 5,30

Muharrem İnce: % 0,46

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