ANKA'ya göre Kılıçdaroğlu önde

Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye devam ediyor
ANKA Haber Ajansı’na göre saat 20.00 itibariyle
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,85
Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,39
Sinan Oğan: % 5,30
Muharrem İnce: % 0,46
ANKA Haber Ajansı'na göre Kemal Kılıçdaroğlu önde
Akşam saat 17:00 itibariyle kapanan sandıklardan ilk veriler gelmeye devam ediyor
ANKA Haber Ajansı’na göre saat 20.00 itibariyle
Recep Tayyip Erdoğan: % 46,85
Kemal Kılıçdaroğlu: % 47,39
Sinan Oğan: % 5,30
Muharrem İnce: % 0,46