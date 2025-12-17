Şirketlerin anket sonuçları arasındaki çelişki ve farklar vatandaşa “Bunların hangisi doğru?” sorusunu sordururken anketlerin güvenilirliğini de tartışmaya açıyor.

Adına kamuoyu araştırması yaptıkları partilerle parasal ilişkileri sebebiyle bazı anket şirketlerinin çoğu kez tutarsız sonuçları doğruymuş gibi ilan ettikleri iddiaları güven kaybının baş sebebi olarak görülüyor.

Son olarak Yeniçağ İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik sosyal medyasından yaptığı paylaşımla MAK Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat’ın İYİ Parti ile “duygusal” ilişkilerine dikkat çekmişti. Çelik, MAK Araştırmanın Ağustos 2025 ve Ekim 2025 anketlerini paylaşarak, “İYİ Parti’nin oy oranlarına bakar mısınız? Bu anket şirketinin nasıl anket yaptığını ve yayınladığını sizin ferasetinize güvenerek arz ediyorum” ifadelerine yer vermişti.

İşte 16 kamuoyu araştırma şirketinin son 2 seçim anketi ve sonuçları: