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İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı

ALF araştırma 2022'nin en başarılı belediye başkanları anketinin sonuçlarını paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birinci oldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 08:00
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Anket sonuçları açıklandı. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı

İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
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Gazeteduvar'ın haberine göre, ALF araştırma şirketi, '2022 yılının en başarılı belediye başkanları' araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma, 30 büyükşehirde 14 bin kişiyle yapıldı. 

Ankete göre ilk dört sırada CHP'li belediyeler yer alırken AKP'nin Gaziantep Belediyesi ise beşinci sırada yer aldı.

YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ankete birinciliği kıl payı aldı. İmamoğlu yüzde 62,2 oy alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 60,8 oy aldı. 

Anketin sonuçları şöyle: 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 62,2

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 60,8

Mersin Büyükşehir Belediye Vahap Seçer: Yüzde 58,7

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Yüzde 58,0

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 57,2.

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Yiğit
17.12.2022 09:26
Ne yapmış ki başarılı olmuş??  
 
Mert
17.12.2022 08:45
En kotu bakanida soylu  
 
melih
17.12.2022 08:30
bence mansur yavaş  
 
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