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Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları

ORC'nin yerel yönetimler anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre en başarılı büyükşehir belediye başkanı yüzde 59,5'le Mansur Yavaş, ilçe belediye başkanı ise yüzde 66,9'le Tevfik Göksu oldu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 02:19
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Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları

Anket sonuçları açıklandı: İşte Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanları
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Son seçimleri en doğru tahmin eden anket şirketlerinden ORC Araştırma, Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nın "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları/Ekim 2022" sonuçlarını açıkladı.

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA YER ALDI

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın birincilik ipini göğüslediği araştırmada CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ikinci sırada yer aldı.

AKP’li Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 57 ile üçüncü sırada kendine yer bulurken, CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğu yüzde 55.9 ile döndüncü, AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 55.5 ile beşinci sırada yer aldı.

İLÇE BLEDİYELERİNDE ZİRVE GÖKSU’NUN OLDU

Ankete katılan vatandaşlara, 'En başarılı büyükşehir belediye başkanı'nın ardından bir de 'En başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanı' soruldu.

Bu kategoride ise listenin başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile girdiği polemiklerle adından sıkça söz ettiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı. Göksu'nun oy oranı 66,9 oldu.

Göksu'nun ardından yüzde 64.4 ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yüzde 62,3 ile Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve yüzde 62,1 ile Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü geldi.

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