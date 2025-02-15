Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anket sonuçları karşısında iktidar donup kalacak! O isim AKP’den 3 ismi geride bırakıyor

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Ekrem İmamoğlu’nun karşısına 3 farklı AKP’li ismi çıkardı. İmamoğlu, ankette 3 ismi de geride bıraktı.

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun ülke genelinde yükselmesi, son dönemde gazeteci ve siyasilere gelen tutuklamalar erken seçim çağrılarını arttırdı.

Muhalefet kanadı erken seçim talep ederken, ana muhalefet partisi CHP’de Mansur Yavaş’ın yapılacak ön seçimden çekilmesi sonrası aday olarak sadece Ekrem İmamoğlu kaldı.

Anket şirketleri ise olası bir erken seçimde CHP’nin adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP’nin muhtemel adaylarını değerlendirerek olası seçim senaryolarını gözler önüne seriyor.

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İMAMOĞLU 3 İSMİ DE GERİDE BIRAKTI!

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, yaptığı ankette cumhurbaşkanlığı seçim anketinde Ekrem İmamoğlu’nun karşısına AKP’den Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ve Selçuk Bayraktar’ı aday gösterdi.

Seçmenler her 3 senaryoda da Ekrem İmamoğlu dedi. İmamoğlu, 3 ihtimalde de AKP’nin adaylarını geride bırakmayı başardı.

İşte yapılan anketin sonuçları:

1-) %47.1 Ekrem İmamoğlu

%40.6 Recep Tayyip Erdoğan

2-) %48.4 Ekrem İmamoğlu

%39.2 Hakan Fidan

3-) %47.9 Ekrem İmamoğlu

%36.5 Selçuk Bayraktar

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