Anket sonuçları olay oldu! Vatandaş masaya yumruğunu balyoz gibi vurdu: Zafer Partisi uçtu AKP çakıldı...

Piar Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 82 katılımcı ile yeni bir anket gerçekleştirdi.

Katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

CHP OYUNU ARTIRTI, AKP YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞTÜ

Anket sonucunda CHP 1. parti konumunu koruduğu ve oy oranını artırdığı görüldü.

Ayrıca seçmenin önceliğinin "iktidara tepki" değil "iktidar değişimi" beklentisi olduğu vurgulanarak AKP ile seçmen tabanı arasında güven sorunu yaşandığı belirtildi.

Yapılan ankette CHP yüzde 32,5 oy oranıyla birinci parti olurken AKP bir ankette daha yüzde 30'un altında kalmış oldu.

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ZAFER PARTİSİ'NDEN OYLARI YÜKSELİYOR

MHP yüzde 8,9'luk oyuyla 3'üncü parti olduğu görülürken Zafer Partisi'nin yüzde 5,4'lük oy oranıyla yükselişe geçtiği görüldü.

DEM Parti yüzde 7,7 oy oranıyla 4'üncü, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,1'le 6'ncı parti olarak konumlandı.

'KARARSIZLARIN DAĞITILDIĞI' BELİRTİLEN ANKETTE SONUÇLAR ŞU ŞEKİLDE:

CHP: yüzde 32,5

AKP: yüzde 29,7

MHP: yüzde 8,9

DEM Parti: yüzde 7,7

Zafer Partisi: yüzde 5,4

YRP: 4,1

İYİ Parti: yüzde 4,0

YMP: 1,7

SP: 1,4

TİP: 1,2

DEVA: 0,8

Diğer: 2,6