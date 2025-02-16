Anket sonuçları Tanju Özcan'ı isyan ettirdi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anket sonuçları Tanju Özcan'ı isyan ettirdi: İçim daralıyor, nefes alamıyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, anketlerde AKP ve CHP'nin başa baş gitmesine sitem ederek "İçim daralıyor, nefes alamıyorum" dedi.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son anketler hakkında değerlendirmede bulundu, AKP ve CHP'nin başa baş çıktığını ifade etti.

"İçim daralıyor, nefes alamıyorum" diyen Özcan, "Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

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Tanju Özcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"İçim daralıyor, nefes alamıyorum. Emekli, işçi, köylü perişan durumda. Yoksulluk ve yolsuzluk almış başını gidiyor. Teröristlerin affı konuşuluyor. Ama anketlerde hala AKP-CHP başa baş çıkıyor. Bu şartlarda bile durum böyleyse halkı suçlamak yerine, ciddi bir öz eleştiri yapmayı öneriyorum."

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