Anket sonucunda çarpıcı sonuç: AKP-CHP arasındaki makas açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına verilen iptal kararı ve ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin yankıları gündemdeki yerini koruyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan, başta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) olmak üzere muhalefet partilerinin ise ‘erken seçim’ çağrıları da devam ediyor.

Bunlarla beraber araştırma şirketleri ise seçim anketlerinin sonuçlarını yayımlamayı sürdürüyor. ALF Araştırma 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2017 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket çalışmasının sonucunu açıkladı.

HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

Çalışmada katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 32.1'i soruya 'CHP' yanıtını verirken, 'AKP' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 29.7 AKP dedi.

Anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 32.1

AKP: Yüzde 29.7

MHP: Yüzde 8.6

DEM Parti: Yüzde 8.1

Zafer: Yüzde 4.1

YRP: Yüzde 3.8

İYİ Parti: Yüzde 3.5

Anahtar Parti: Yüzde 3.5

BBP: Yüzde 2.2

TİP: Yüzde 1.7

YMP: Yüzde 1.6

Diğer: Yüzde 1.1