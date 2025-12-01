İktidarın İmralı süreci adımları ve 'yeni anayasa' çağrıları devam ederken, vatandaşlar ve muhalefet 'erken seçim' istemeye devam ediyor. Anket firmaları çalışmalarına hız verdi.

Europoll Araştırma'nın 2023'te HDP'ye oy veren seçmenin bugün seçim olsa hangi partiye oy vereceğine dair yayınladığı ankette yüzde 80.9 DEM Parti’yi seçerken, ikinci sırada yüzde 9.8 CHP’yi tercih etti. DEM Parti geçen sene yüzde 9 almıştı. 1 panı karşılık geçen yüzde 0.9'un CHP'ye kaydığı ortaya çıktı.

ASAL araştırma'dan gelen ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?’ anketi de dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 38’i ‘kazanır’ derken, yüzde 51,4’ünün ‘kazanamaz’ cevabını verdiği görüldü. Yüzde 10,6 ise ‘fikrim yok’ dedi.

Europoll, ASAL Araştırma'nın ardından Gündemar'dan gelen olası genel seçim ve cumhurbaşkanlığı anketi gündem oldu.

'BUGÜN SEÇİM OLSA...'

"Bugün seçim olsa..." sorusuna yanıt arayan Gündemar olası genel seçimde CHP'den AKP'ye bugüne kadar atılan en büyük farkı gösteren sonuçları ortaya koydu. Birinci parti ve ikinci parti arasındaki oy farkının yüzde 7,41'e yükseldiği görüldü. Vatandaşlar, verdikleri yanıtlarla CHP'yi yüzde 35,91 ile birinci parti yaparken, AKP yüzde 28.50 ile ikinci parti oldu.

Diğer dikkat çeken sonuç ise olası cumhurbaşkanlığı seçiminde... Anket firması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yarıştırdı.

Erdoğan'ın karşısında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması durumunda vatandaşlar cumhurbaşkanı tercihini İmamoğlu'ndan yana kullandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Erdoğan'ın karşısında aday olması durumunda da durum değişmedi.

Anketin sonuçları, İmamoğlu ve Yavaş'ın Erdoğan karşısında farklı şekilde seçimi kazanacağını ortaya koydu.

23-29 Kasım 2025 tarihleri arasında 2230 kişiyle gerçekleştirilen araştırmaya göre kararsızlar, fikrim yok diyenler ve protesto oyları dağıtıldıktan sonra olası cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları şu şekilde:

BU PAZAR CUMHURBAŞKANI 2. TUR SEÇİMİ YAPILACAK OLSA VE ADAYLAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE EKREM İMAMOĞLU OLSA OYUNUZU HANGİ ADAYA VERİRSİNİZ?

Sonuçlar:

Ekrem İMAMOĞLU: %59,85

Recep Tayyip ERDOĞAN: %40,15

Fark: İMAMOĞLU +19,70



BU PAZAR CUMHURBAŞKANI 2. TUR SEÇİMİ YAPILACAK OLSA VE ADAYLAR; RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE MANSUR YAVAŞ OLSA OYUNUZU HANGİ ADAYA VERİRSİNİZ?

Sonuçlar:

Mansur YAVAŞ: %62,43

Recep Tayyip ERDOĞAN: %37,57

Fark: YAVAŞ +24,86