Anketlerde dibe vuran MHP'den çılgın öneri

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda seçim anketlerine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız, kamuoyunu yönlendiren ve manipüle edebilecek şekilde yapılan anketlerin güvenilirliğine yönelik konuşu, bu tür anketlerin yaptırımı olması gerektiğini savundu.

"YAPTIRIMA BAĞLANMALI"

Yıldız X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahte ürün, sahte para, sahte plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır. Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan, manipülasyon yapan, sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan farkı yoktur. Mutlaka yaptırıma bağlanmalıdır" dedi.

MHP'li Yıldız, paylaşımının sonuna, "Meraklısına not: Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu konuda hazırladığı kanun teklifi aylar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur" notunu düştü.

Sahte ürün,sahte para,sahte plaka suçlarını TCK ağır yaptırımlara bağlamıştır.

Maşa başında uydurduğu rakamlarla kamuoyunu yönlendirmeye çalışan,manüplasyon yapan,sahte anketler yoluyla çıkar sağlayan şirket yöneticilerinin sahte ürün pazarlayan ,sahte para basan kalpazandan… — Feti Yıldız (@YildizFeti) February 14, 2025

BETİMAR ANKETİNDEKİ SONUÇ

Erken seçim tartışmalarının alevlenirken son anket sonuçları geldi. BETİMAR Araştırma, son seçim anketi sonuçlarını açıkladı.

BETİMAR'ın yaptığı son anketin sonuçlarına göre CHP yüzde 31.6 ile birinci parti oldu. AKP ise yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 9.1 oy oranı ile üçüncü sıralamada 3. sırada yer aldı. Tutuklanan Ümit Özdağ'ın liderliğini yaptığı Zafer Partisi ise yüzde 4.6'lık kesimin desteğini aldı.

ALF ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI

ALF Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasının sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. 3 - 7 Şubat 2025 tarihleri arasında bin 704 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları Saray'ın 1150 odasında da konuşuluyor.

Katılımcılara, “Türkiye’deki siyasi parti destek oranları: Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde yüzde 36,30 oy alan AKP, anketteki oy oranı 31.9'a düştü.

14 Mayıs Genel Seçimleri'nde 25,80 oy alan CHP ise ankette oy oranını yüzde 30,3'e yükseltti.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 10,30 oy alan MHP'nin de oy oranı yüzde 9,3'e geriledi.

14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy alan Yeşil Sol Parti, ankette DEM Parti olarak oy oranını korudu ve yüzde 9 oy aldı.

Ankette ZAFER Partisi: Yüzde 6,7, YRP yüzde 3,8, İYİ Parti yüzde 3,1, BBP yüzde 2,0, Diğer yüzde 1,4, TİP yüzde 1,3, YMP yüzde 1,2 oy aldı.