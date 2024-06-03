Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anketlerde zirveye çıktı. Ne AKP ne de CHP yanına yaklaşamadı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından “Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” anketi yapıldı. Ankette ön plana açık ara enflasyon ve hayat pahalılığı çıktı. "Sorunu kim çözer" sorusunun yanıtı ise ne AKP ne CHP oldu.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından 26 şehirde gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasında vatandaşlara, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu. Ankete katılan vatandaşların yüzde 65.3'ü ekonomi ve hayat pahalılığı cevabını verdi.

ASAL Araştırma şirketi "Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması" anketini kamuoyuyla paylaştı. Gerçekleştirilen araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Mayıs ayında yaşanan gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler bulundu.

24-28 Mayıs tarihleri arasında, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum, İstanbul, Hatay, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Konya, Manisa, Samsun, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Yalova’da 18 yaş ve üstü 2 bin kişiyle gerçekleştirilen ankete katılanlara "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu soruldu.

Ankete katılan vatandaşların yüzde 65.3'ü sorulan soruya ekonomi, enflasyon ve hayat pahalılığı cevabını verdi. İkinci sırada ise yüzde 6.0 oran ile "Sığınmacılar" cevabını verenler yer aldı. "Adalet" cevabı ise yüzde 4.7 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%65.3

Sığınmacılar:%6.0

Adalet: %4.7

İşsizlik: %4.3

️Eğitim: %4.0

Güvenlik: %3.6

Deprem: %1.2

️Kürt Sorunu: %1.0

️Diğer: %4.5

️Sorun yok: %2.4

️Fikrim yok/Cevap yok: %3.0

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“NE AKP, NE CHP SORUNU ÇÖZEMEZ”

Soruya yanıt veren vatandaşlara ikinci bir soru olarak, "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu soruldu. Bu soruya yanıt veren vatandaşların yüzde 30.9'u tercihini "Hiçbiri"den yana kullandı.

Hiçbiri: %30.9

AKP: %22.4

CHP: %20.8

MHP: %4.0

DEM Parti: %2.9

Yeniden Refah Partisi: %2.5

Zafer Partisi: %2.1

İYİ Parti: %1.9

Türkiye İşçi Partisi: %0.6

Diğer: %1.2

Cevap yok: %10.7

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