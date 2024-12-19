Ankette CHP'yi geride bıraktı birinci parti konumuna yerleşti. Sonuçlar ortaya çıktı

BETİMAR Araştırma Şirketi ve ALF Araştırma şirketi yılın son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma şirketi BETİMAR'ın, 1-12 Aralık tarihleri arasında 2 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen anket, Türkiye genelini temsil eden bir örneklem üzerinde yapıldı.

Katılımcılara, etnik ve siyasi kimlikleri, ülkenin en önemli sorunları, partilerin performansları ve seçim tercihleri gibi konularda sorular yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

"Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 33,6'sı AK Parti, Yüzde 27,3'ü CHP, yüzde 9,3 MHP, yüzde 9,8'İ ise DEM cevabını verdi.

ALF ARAŞTIRMA SON ANKET SONUÇLARINI PAYLAŞTI

Bir başka araştırma şirketi ALF Araştırmadan da dikkat çekici sonuçlar geldi.

“Bu Pazar Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusunun sorulduğu araştırma, 3-13 Aralık tarihleri arasında 3.160 kişi tarafından gerçekleştirildi.

AK PARTİ FARKLA YİNE BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

AK Parti'nin yüzde 32,8 ile birinci sırada yer aldığı anket sonucunda, diğer partilerin oy oranları şu şekilde oldu:

CHP yüzde 29,4,

MHP yüzde 9,6,

DEM yüzde 8,7,

ZAFER PARTİSİ yüzde 5,6,

YRP yüzde 5,4