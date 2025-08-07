Anlaşılan, Cumhur İttifakı seçmeni de erken seçim istiyor

Artık vatandaş umudunu erken seçime bağladı.

İktidar bunu görse de görmese de böyle!

Erken seçim gözüküyor.

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Niye gözüküyor?

Çünkü 23 yıllık iktidar, işin içinden çıkamıyor.

Dün söylediğini bugün kendisi yalanlıyor.

Enflasyonun her sene tek haneli rakamlara düşüceği söylendiği halde, aşağıya inmediği gibi sürekli yukarılara tırmanıyor.

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Sonuç itibariyle vatandaş; “Ne olacaksa bir an önce olsun, biz de önümüzü görelim. diyor.

İktidar da durumun böyle olduğunu ister kabul etsin ister etmesin, ama gerçek bu!

Memleket bir çıkmazın içinde!

Kilitlenmiş ve çözümsüz bir şekilde bocalayıp duruyor!

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Cumhur İttifakının ülke içinde estirdiği bilinmezlik, güvensizlik ve belirsizlik iklimi, herkesi bunalttı.

Artık görünüyor ki; Cumhur ittifakı, bugünkü kadrolarıyla bu işin içinden çıkamayacak.

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Ne Mehmet Şimşek ile Hazine; ne Yusuf Tekin ile Milli Eğitim iflah olacak!

Bu açık ve net.

Hatta tek adam rejiminde hiçbir bakan etkili olamadı, olamaz da.

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Cumhur İttifakını destekleyen işadamları da artık eskisi gibi değil.

Dün düşüncelerini iktidardan yana ayan beyan ortaya koyarlarken, bugün yaşadıkları ticari kaygıları…

Enflasyonun etkisi…

Yapılan örtülü-kapalı baskılar…

Dolaylı-dolaysız vergiler, onları da ciddi ciddi bir çıkmazın içine sokmuş.

“İmdat!” diye bağıracaklar da bağıramıyorlar işte.

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SER-AR Araştırma Şirketi tarafından 24-26 Temmuz 2025 tarihleri arasında, 26 ilde 2050 kişi ile CATI (Bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle bir anket yapmış.

Anketin güven aralığı ise % 95, hata payı artı-eksi %1,95 olarak açıklanmış.

Bu araştırmada seçmenin %69’unun erken seçim istedikleri, yüzde 28’inin ise istemedikleri ortaya çıkmış.

Üstelik de yapılan bu yoklamada AKP ve MHP seçmenlerinin bir kısmının dahi erken seçimden yana olduğu görülüyor.

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Ne yapsınlar, onların da epey zamandır canları yanıyor olsa da acısını, “Belki düzelir” umuduyla, içlerinde tutuyor, sıkıntılarını dışarıya yansıtmıyorlardı.

Görünen o ki onlar da destekledikleri iktidar politikalarının kendilerini iyiden iyiye sıkboğaz ettiği ve işin içinden çıkamadıkları için -anketler aracılığıyla da olsa- seslerini yükseltmekte bulmuş olmalılar.

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SER-AR Araştırma Şirketi çok basit, anlaşılır iki soru sormuş.

Bunlardan birinci soru:

“Sizce önümüzdeki 1 yıl içinde erken seçim olmalı mı, olmamalı mı?” denilmiş.

“Evet” diyenlerin oranı % 69…

“Hayır” diyenlerin oranı ise %28.

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İster kabul edilsin ister edilmesin bu sonuç bize “Erken seçim olmalı.” diyor.

Seçmenin talebi bu yönde.

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Ee, o zaman?

O zaman bu oranlara direnmemek lâzım.

Diğer bir soru da şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylar bu şekilde olsa, hangi adaya oy verirsiniz?”

Burada nasıl bir sonuç çıkmış ortaya?

Burada da %45 Ekrem İmamoğlu, yüzde 42,50 R.T. Erdoğan çıkmış.

Buradan da anlaşılıyor ki seçmen, değişimin sonucunu görmek istiyor.

Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor.

Bu da içinde bulunan bu ortamın kaçınılmaz sonu.

Mızrap çuvala sığmıyor çünkü.