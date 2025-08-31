Anlaşma resmen sağlandı! Barış Alper Yılmaz NEOM'a doğru: Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı Suudi Arabistan ekibi NEOM'a göndermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıloarın ve NEOM'un, Barış Alper Yılmaz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEOM'A GİDİYOR

NEOM'un, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyeceği haberleri İtalyan basınında yer aldı. Ayrıca transferin mali yapısında dikkat çeken ek maddeler de bulunuyor.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor: Süper Lig tarihine geçecek rakam

Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün İspanya'yı karıştırdı: Herkes onu konuşuyor

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYINI DA ÖDEYECEKLER

Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payı da NEOM tarafından karşılanacak. Böylece Galatasaray'ın kasasına net bir gelir girmesi sağlanacak.

Sarı-kırmızılılar ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak. Ayrıca Galatasaray, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkını da elinde tutacak.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.

Ve Fenerbahçe'de mutlu son! Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

Dünya Jose Mourinho ve Fenerbahçe'yi konuşuyor!

Çaykur Rizespor'un Galatasaray'a karşı attığı 2 golde ofsayt kararı doğru mu? BeIN Trio son noktayı koydu

Fenerbahçe'ye Alexander Djiku piyangosu!

Hakan Çalhanoğlu transferin fitilini ateşledi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesindeydi: Yeşil ışığı yaktı