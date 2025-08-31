Anlaşma resmen sağlandı! Barış Alper Yılmaz NEOM'a doğru: Galatasaray'ın kasasını doldurup gidecek

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile yollar ayrılıyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği tartışılan ve Süper Lig'de son 2 haftadır kadroya alınmayan Barış Alper Yılmaz, NEOM'a transfer olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ı Suudi Arabistan ekibi NEOM'a göndermeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıloarın ve NEOM'un, Barış Alper Yılmaz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ NEOM'A GİDİYOR

NEOM'un, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyeceği haberleri İtalyan basınında yer aldı. Ayrıca transferin mali yapısında dikkat çeken ek maddeler de bulunuyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN PAYINI DA ÖDEYECEKLER

Barış Alper Yılmaz'ın eski kulübü Ankara Keçiörengücü'nün oyuncudan doğan %20'lik payı da NEOM tarafından karşılanacak. Böylece Galatasaray'ın kasasına net bir gelir girmesi sağlanacak.

Sarı-kırmızılılar ayrıca oyuncunun bir sonraki satışından %10 pay alacak. Ayrıca Galatasaray, aynı zamanda Barış Alper için ilk satın alma hakkını da elinde tutacak.

SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLAMIŞTI

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti. Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.

