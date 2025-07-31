Anlaşma resmen sağlandı! Dusan Tadic'e olağanüstü sözleşme: Bonus maddelerini duyan kulaklarına inanamadı

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Anlaşma resmen sağlandı! Dusan Tadic'e olağanüstü sözleşme: Bonus maddelerini duyan kulaklarına inanamadı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu. Sırp yıldız, ülkesinin devine imza atmaya hazırlanırken, kendisine sunulan net maaş ve başarı bonusları olay oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından sezon sonu takımdan ayrılan Dusan Tadic, yeni takımına imza atmaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki oyuncu, kariyerine ülkesi Sırbistan'da devam etme kararı aldı.

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DUSAN TADIC KIZILYILDIZ İLE ANLAŞTI

Mondo'da yer alan habere göre; Kızılyıldız ile Dustan Tadic her konuda anlaşmaya vardı. Görüşmeler için Sırbistan'a giden Tadic'in büyük bir sürpriz yaşanmazsa imzayı atması ve Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lech'e karşı oynanacak maçta forma giymesi bekleniyor.

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KULÜP TARİHİNE GEÇECEK SÖZLEŞME

Kızılyıldız'ın deneyimli futbolcuya tarihi bir sözleşme teklif ettiği ve kulüpte daha önce bu paralara imza atan kimse olmadığı aktarıldı. Tadic'in net 2 milyon euro kazanacağı ancak bu rakamın bonuslarla birlikte çok daha yüksek olmasının beklendiği belirtildi.

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TAM 9 BONUS VAR

1.81 boyundaki futbolcunun sözleşmesinde 9 farklı bonusun yer aldığı kaydedildi. Haberde, bu bonuslara da yer verildi.

İşte o maddeler;

Şampiyonlar Ligi'ne katılım: 200.000 euro (net)

Şampiyonlar Ligi'nde her puan için: 30.000 euro

Şampiyonlar Ligi'nde her gol veya asist için: 5.000 euro

Şampiyonlar Ligi play-off'ları ile Avrupa Ligi'ne katılım: 50.000 euro

Avrupa Ligi'nde her puan için bonus: 5.000 euro

Avrupa Ligi'nde her gol veya asist için: 5.000 euro

Sırbistan şampiyonluğu: 30.000 euro

Sırbistan Kupası şampiyonluğu: 10.000 euro

Sırbistan'daki müsabakalarda her gol veya asist için: 5.000 euro

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