Anlaşma resmen sağlandı! Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için servet ödeyecek: İşte Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini açıklamaya hazırlanıyor. Benfica ile uzun süredir devam eden pazarlıklar, karşılıklı akıl oyunları ve teklif restleşmelerin ardından sonunda anlaşma resmen sağlandı.



İlk teklifini 25 milyon euro olarak yapan ve 26 yaşındaki futbolcuyu Feyenoord eşleşmesine yetiştirmek isteyen sarı-lacivertliler, Portekiz devinin "Şampiyonlar Ligi elemeleri bitmeden Kerem'in ayrılığına izin veremeyiz" yanıtını almıştı.



Transfer süreci Benfica ile Fenerbahçe'nin play-off'ta eşleşmesiyle iyice karmaşık hal aldı.

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN BENFICA İLE ANLAŞTI

Kerem'in Nice maçında oynatılarak Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı sahaya çıkmasının engellenmesi sonrasında karşı hamle yapıldı.



Teklif 25'ten 18 milyon euroya düşürüldü. Ancak bu teklif de reddedildi. Benfica'nın hocası Bruno Lage'nin, "Kerem'i Fenerbahçe maçında oynatabilirim" açıklaması üzerine sarı-lacivertliler atağa geçti, 22.5 milyon euro bonservis artı 2.5 milyon euro bonus önerildi. Benfica bu teklifi kabul ederek transferin önünü açtı.

Kerem'in çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak maçta forma giymemesi, İstanbul'da kalarak Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor. Yıldız oyuncunun, ligde hafta sonu oynanacak Kocaelispor mücadelesinde forma giymesinin planlandığı iddia edildi.



GALATASARAY'IN ALACAĞI PAY BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler, 22.5 milyon euroluk bonservis bedelini Benfica'ya taksitler halinde ödeyecek, transferde ezeli rakip Galatasaray da kazanacak.



Kerem'i geçen sezon 12 milyon euroya Benfica'ya gönderen sarı-kırmızılıların, sonraki satış karından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray, Benfica'nın 10.5 milyon euroluk karından 1 milyon 50 bin euro ödeme alacak.

