Anlaşma resmen sağlandı! İşte Galatasaray'ın yeni kalecisi

Galatasaray'da Fernando Muslera, 14 yıl sonra takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılık sonrası kaleci transferi için arayışlarını sürdüren Cimbom'un, Lyon forması giyen Lucas Perri'yi ikna ettiği öne sürüldü.



GALATASARAY LUCAS PERRI İLE EL SIKIŞTI

Bein Sports'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Lucas Perri ile anlaşmaya vardı. Oyuncu tarafı, Galatasaray'a gelmeye istekli olduğunu ve şartları kabul ettiğini belirtti. Ancak, Lyon kulübü ile bonservis pazarlığı devam ediyor.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Lyon kalesini 45 maçta koruyan Brezilyalı eldiven, kalesinde 60 gol gördü. Perri, 13 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Küme düşürülen Lyon ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Perri'nin piyasa değeri 10 milyon Euro.