Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'de transfer an meselesi

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinde büyük bir mesafe kat etti. Yönetimin, oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE JHON DURAN İÇİN ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Duran'ın kiralık transferi konusunda kesin anlaşmaya vardı. Suudi kulübü, Duran'ın Fenerbahçe'ye evet demesi durumunda ayrılığı resmen onaylayacak.Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı ikna etmek için her yola başvuruluyor. Kolombiya'ya giden Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüşüp, yeni sezondaki projeyi ve genç futbolcunun bu projedeki önemini anlattı.

LANSMANA YETİŞTİRME PLANI

Teknik Direktör Jose Mourinho da Kolombiyalı oyuncuyla telefonla diyalog kurdu. Sarı-lacivertliler, Jhon Duran transferini forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.Sky Sport DE'nin haberine göre Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor. Devin Özek'in Kolombiya'da genç futbolcuyu ikna ettiği öne sürülürken Duran'ın sarı-lacivertli ekibin şartlarını kabul ettiği ifade edildi.

TARİHE GEÇECEK

Jhon Duran, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, sarı-lacivertlilerin tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcu olacak.

Öte yandan güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan yıldız oyuncu, Fenerbahçe tarihinin en değerli, Victor Osimhen'den sonra da Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olacak.