İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes bugün resmen yürürlüğe girdi. Mısır basını tarafların anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmaya göre, İsrail, önceden kararlaştırılan "sarı çizgiye" 24 saat içinde çekilecek, saldırılarını durduracak. Bu esnada gelecek 72 saatte tüm İsrailli rehineler serbest kalacak, 2 bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Gazze'de açlık çeken halka ise insani yardım ulaştırılacak. Yiyecek, ilaç ve hijyen ürünleri Gazze'ye girecek.

Gelen bilgilere göre, Hamas’ın İsrailli rehineler ve hayatını kaybedenlerin cenazelerini teslim etmelerinin ardından İsrail aralarında müebbet hapis cezası da alan bin 950 Filistinliyi serbest bırakacak. Söz konusu anlaşmaya başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Körfez ülkeleri olumlu tepki gösterdi.

İsrail yönetimi yaptığı açıklamada ateşkes sonrası Gazze’ye saldırıları durdurduklarını belirterek saat 18.00’da yapılacak kabine toplantısında anlaşmayı resmen onaylayacaklarını kaydetti.

İSRAİL 2 YIL BOYUNCA KATLİAM YAPTI

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği saldırı sonrası Gazze’de adeta katliam yaptı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamas’ı tamemen bitirmeyi amaçladığı söylese de en büyük acıyı Gazzeli siviller çekti. Gelen bilgilere göre Gazze’de İsrail’in 2 yıldır süren saldırılarında 67 bin 183 sivil hayatını kaybederken 169 bin 841 kişi yaralandı. Bölgede en az 10 kişi kaybolurken hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturdu. Gazze’de 20 bin çocuk ve 12 bin 500 kadın hayatını kaybetti. Saldırılar sonrası 1 milyondan fazla sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı ve adeta sürgüne gönderildi.

İsrail’in saldırıları sonrası Gazze adeta yerle bir olurken özellikle sağlık sistemi tamamen çöktü. Öte yandan İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze’de milyonlarca sivil açlıkla mücadele ediyor. Bölgede 154’ü çocuk olmak üzere 459 sivil açlık ve kötü beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

DÜNYA ÖLEN GAZZELİLERİ DEĞİL TRUMP’I KONUŞTU

İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes sonrası tüm dünya hayatını kaybeden on binlerce sivili değil ABD Başkanı Trump’ı konuştu. Ateşkes sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu’nun soykırım seviyesindeki savaş suçları neredeyse unutulurken Gazze’deki katliama en büyük desteği veren Trump’a yapılan övgüler dikkat çekti.

Tüm dünyada bir numaralı gündem haline gelen ateşkes sonrası yapılan yorumlarda söz konusu anlaşmanın “Trump’ın zaferi” olduğu belirtildi.

Orta Doğu uzmanlarının bazıları ateşkesin Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ve Hamas’a yaptığı baskı sayesinde sağlandığı yorumunu yaptı.

Öte yandan Arap basınına yansıyan bir iddiaya göre, Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşme sırasında Hamas’a ateşkes için ‘zorbalık’ düzeyinde baskı yaptı. Gazze için hazırlanan planın açıklandığı görüşmede Trump’ın Hamas’a 20 maddelik planı sunarak “ Ya bu planı kabul edersiniz” ya da sonuçlarına katlanırsınız” diyerek tehdit etti.

“TRUMP’IN İSRAİL’E DESTEĞİ ÇOK MALİYETLİ OLUR”

San Francisco Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Programı Başkanı Stephen Zunes ise ABD Başkanı Trump’ın İsrail Başbakanı Netanyahu’ya ‘koşulsuz desteğinin’ çok maliyetli olacağını söyledi.

Zunes, Netanyahu’ya koşulsuz desteğin ABD’nin itibarına çok zarar vereceğini söyledi. Zunes yaptığı analizde ayrıca Körfez ülkelerinin Trump’a baskı yaparak İsrail’in anlaşmaya sadık kalması için zorlaması gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlar ayrıca Gazze için hazırlanan 20 maddelik planın tam olarak uygulamaya geçmesinin yıllar alabileceğine dikkat çekti. Planın uygulamaya tam olarak konulmasının Trump’ın olası görev süresinden daha uzun sürebileceğine dikkat çekti.