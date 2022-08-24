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Dembele'nin Beşiktaş'a gelmesi an meselesi

Ada basını bu kez Beşiktaşlıları sevindirecek haberi verdi...

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 13:49
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Anlaşma tamam. Beşiktaş'a gelecek Dembele için nihai kararı İngiliz basını yazdı

Dembele'nin Beşiktaş'a gelmesi an meselesi
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Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Bournemouth'tan transfer yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Siriki Dembele transferinde mutlu sona ulaştı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ile Bournemouth anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşmaya göre; 2.5 milyon euro karşılığında uzlaşma sağlandı.
Beşiktaş'ın bu transferde satın alma opsiyonunu da elinde bulundurduğu ifade edildi. Transferin tamamlanması için futbolcunun onayı bekleniyor.


Fildişi ve İskoçya vatandaşlığı bulunan 25 yaşındaki Siriki Dembele'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi sürüyor. Sol açık, sağ açık ve forvet arkasında oynayabilen Ben Siriki Dembele, daha önce Peterborough, Nike Academy, Dundee gibi takımlarda görev yapmıştı.

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