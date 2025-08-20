Anlaşma tamam! Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor

Son olarak Salzburg'tan 18 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona çok yakın.

FENERBAHÇE WEST HAM İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Edson Alvarez’in kiralık transferi konusunda West Ham ile el sıkıştı. Yıldız oyuncunun maaşının tamamını sarı lacivertliler ödeyecek ve sözleşmede zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu bulunacak. Ancak 27 yaşındaki Meksikalı futbolcunun henüz nihai kararını vermedi.