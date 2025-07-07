Anlaşmayı resmen duyurdular! Altay Bayındır'ın yeni takımı belli oldu

Manchester United'da Altay Bayındır hikayesi sona eriyor. İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan ve adı Süper Lig devleri ile de anılan başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın yeni durağını duyurdular.

ALTAY BAYINDIR AJAX İLE ANLAŞTI!

2023'ün yazında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, gemileri yaktı. Akşam'ın, İngiliz basınından derlediği habere göre; 27 yaşındaki kaleci bu yaz Ada ekibinden ayrılacak.

Habere göre; Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan Altay Bayındır, Hollanda devi Ajax ile prensipte anlaşmaya vardı. İngiliz ekibiyle de anlaşmaya yakın olan Ajax'ın, transferi kısa sürede bitirmeyi ve 27 yaşındaki kaleciye imza attırmayı planladığı kaydedildi.

GERİDE KALAN SEZON SADECE 10 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, geçen sezon Manchester United formasıyla 10 resmi maça çıktı ve 930 dakika süre aldı. Bu karşılaşmaların 3'ünde kalesini gole kapamayı başaran tecrübeli eldiven, kalesinde 18 gol gördü.