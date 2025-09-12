Anlaşmayı resmen duyurdular! Fatih Terim takımın başına geçiyor: Büyük sürpriz

Son olarak Al Shabab'ı yöneten Fatih Terim için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı başka Arap ekipleriyle de gündeme gelen Fatih Terim'in yeni durağı netlik kazandı.

FATİH TERİM SEZONUN BİTMESİNİN ARDINDAN AL SHABAB'TAN AYRILMIŞTI

Geçen sezonun ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın başına getirilen Fatih Terim, sezonun bitimiyle takımdan ayrılmıştı. Daha sonrasında adı farklı Arap ekipleriyle de gündeme gelen Terim, herhangi bir takıma imza atmadı.

FATİH TERİM ÇEKYA'NIN BAŞINA GEÇİYOR

Çekya basınında yer alanb habere göre; Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne geçmeye hazırlanıyor. Haberin ayrıntılarında, iki taraf arasında bir süredir görüşmelerin sürdüğü ve dün gece itibariyle anlaşmanın sağlandığı iddia edildi.

