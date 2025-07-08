Anlaşmayı resmen duyurdular! Sofyan Amrabat ezeli rakibe imzayı atıyor: Fenerbahçeliler şokta

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Anlaşmayı resmen duyurdular! Sofyan Amrabat ezeli rakibe imzayı atıyor: Fenerbahçeliler şokta

Fenerbahçe'de takımın tecrübeli oyuncularından Sofyan Amrabat için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde geleceği bir süredir tartışılan Sofyan Amrabat'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ayrılması beklenen Sofyan Amrabat için sıcak bir gelişme yaşandı. Geleceği hakkında vereceği karar merak edilen Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın transferi için ezeli rakip devreye girdi.

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR

Geçen sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Sofyan Amrabat, Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı. Kanarya'da bu yaz takımdan ayrılması beklenen deneyimli oyuncunun Serie A ve Suudi Arabistan'dan talipleri olduğu iddia edildi.

Akşam'ın İtalyan basınından derlediği habere göre; Sofyan Amrabat'ın transferi için eski takımı Fiorentina'nın ezeli rakibi Atalanta mutlu sona çok yakın. Çizme ekibi, yapılan pazarlıklarda sona geldi ve oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

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39 MAÇA ÇIKTI

Sofyan Amrabat, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 30'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2920 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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