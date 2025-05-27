Anma Günü’ne kan bulaştı! Fairmount Park’ta dehşet: 2 ölü, 9 yaralı!

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Philadelphia’daki Fairmount Park’ta Anma Günü’nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının nedenini araştırıyor, henüz gözaltı yok.

Philadelphia’daki Fairmount Park’ta gerçekleşen silahlı saldırının ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

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Polis, biri erkek biri kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15, 16 ve 17 yaşlarında 3 çocuğun da aralarında olduğu 9 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Saldırının nedeni henüz bilinmiyor ve kimse gözaltına alınmadı.

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Fairmount Park’ta “Anma Günü” dolayısıyla gün boyu yoğunluk yaşandığı belirtildi.

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